Zabıtadan ceza eziyeti

Antalya
'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki çiftçi Şerife Özgür
, evinin önüne koyduğu ilaçlama motoru ile bahçe duvarına örttüğü naylon branda yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Komşuları tarafından şikayet edilen Özgür, 20 kez zabıta ile karşı karşıya kaldı.
ÇİFTE STANDART UYGULANDI
Döşemealtı Düzlerçamı Mahallesi 6466 Sokak'ta yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Şerife Özgür, bahçesi ve tarım alanlarındaki ağaçlarını ilaçlamak için kullandığı ilaç motorunu evinin önüne koydu. Bölgedeki bir çok çiftçi gibi bahçe duvarının bir bölümünü naylon branda ile örten Özgür, komşu tarafından şikayet edilince devreye zabıta ekipleri girdi. 20 kez zabıta denetiminden geçen Özgür, yaşadığı sıkıntıya karşı CHP
'li Döşemealtı Belediyesi
ile ilçe Kaymakamlığı'na dilekçe verip duruma itiraz etti. Özgür'ün sorununa çözüm bulma yerine tam tersi iş kangrene dönüştürüldü. CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin zabıta ekipleri 2 Nisan 2018'de tutanak tutup uyardıkları Şerife Özgür'ün tekrar şikayet edilmesi üzerine 15 Temmuz 2018 tarihinde söz konusu adrese giderek bu kez tutanak tutup konuyu Belediye Encümeni
'ne sevk etti. Vatandaşının sorununu çözmek yerine ceza yazmayı tercih eden CHP'li Döşemealtı Belediye Encümeni 19 Temmuz 2018 tarihinde Şerife Özgür'e Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca 'Emre Aykırı Davranış' tan 259 lira para cezası uyguladı.
MAHALLELİ DE ŞİKAYETÇİ
Düzlerçamı ormanlık alanına sokak köpekleri için kulübe koyduklarını belirten mahalleli de aynı komşudan yana dertli. Başvuru nedeniyle köpek kulübelerinin kaldırıldığını ileri süren mahalleli, ormana diktikleri 25 fidanın bile şikayet konusu olduğunu ileri sürdü. Mahalleli, "Şikayet meraklısı komşumuz 'ormanın florası' bozuluyor gerekçesi ile şikayette etti. Birileri gelip fidanları söktü. Biz başvuru yaptık ve yetkililer tekrar gelerek yapılan uygulamanın yanlış olduğunu söylediler. Tekrar ağaçlandıracağını söyleyip gittiler" diye konuştu.
ARKAMDA KİMSE YOK
Özgür, Döşemealtı Belediyesi'ne yazdığı dilekçede belediye yönetmeliğinde böyle bir madde olmadığı belirterek itiraz ettiğini söyledi. Bitişik komşusunun nüfuzunu kullandığını öne süren Özgür, "Belediye ile iyi ilişkilerde olması nedeniyle, zabıta aracılığı ile ceza yazdırtıp beni köşeye sıkıştırıyor. Eğer zabıta ilçede her evin önündeki naylon, motor eve benzeri malzemeler için ceza yazacaksa boynum kıldan ince. Üstelik benim evim çıkmaz sokak içinde. Sırf benim arkamda kimse yok diye bana zulmediyorlar" dedi.