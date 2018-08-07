33 ülkeye bakteri ihracatı yapıyoruz

Antalya
'DA ziraat mühendisleri Osman Dirican
ve Ayhan Kasapoğlu'nun sahibi olduğu Merkez Anadolu Kimya, tarım sektöründe ezberleri bozuyor. Yoğun kimyasal kullanımı nedeniyle yararlı bakteri oranı düşen toprakları zenginleştirecek bakteri kültürleri yetiştiren şirket, 3 farklı bakteri türünü 33 ülkeye ihraç etmeye başladı. Antalya
OSB'de 14 bin 500 metrekare alanda üretim yapan şirkete, Umman'dan da fabrika kurması için teklif geldi.
TOPRAK ZENGINLEŞIYOR
Osman Dirican, toprağın bakteriye ihtiyacına, insanoğlunun sindirim sisteminde var olan bakterileri örnek gösterdi. Dirican, "1 santimetreküpte 90 milyon bakteri var. Bunların yüzde 98'i yararlı. Nasıl insanlarda bakteriler sindirime destek veriyorsa, bitkilerde de bakteriler havadaki azot ve fasforun bitkiye geçmesine yardımcı oluyor, zararlıları öldürüyor. Ancak tarım ilaçlarıyla bu bakterileri ne yazık ki yok ediyoruz. Biz toprağı yeniden eski zenginliğine kavuşturacak bakteri kültürünü sağlıyoruz" dedi. Bu araştırma geliştirme projesine 5 yıl önce başladıklarının altını çizen Kasapoğlu, "Kimyasalların kullanımını azaltıyoruz. Öncelik insan sağlığı" şeklinde konuştu.