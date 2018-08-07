Alanya’da 1 günde 3 kişi ölü bulundu

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde aynı gün içinde 3 kişi farklı yerde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde yerde hareketsiz vaziyette bir kadının yattığını gören çevredekileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen kadının Emel Meriç (58) olduğu tespit edildi.
ÖLÜM NEDENLERI BELLI DEĞIL
İlçede yerleşik yaşayan Hollandalı Catharina Anna (64) da kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine evine girildiğinde ölü bulundu. Alanya'nın Dinek Mahalles'inde ise 73 yaşındaki Şakir Koçaş yalnız yaşadığı konteynırda ölü bulundu. 3 ceset, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga gönderildi.