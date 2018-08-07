Belcekız Plajı’nı MUÇEV işletiyor

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Belcekız Plajı'nın işletmecisi tahliye edilince plaj Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde kurulan MUÇEV
tarafından işletilmeye başlandı. Sözleşme şartlarına uymadığı iddiasıyla tahliye edilen plajın işletmecisinin yaptığı pergola ve kafeler ile büfeler birer birer söküldükten sonra plaj doğal hale dönüştü.
PLAJ ÖZÜNE DÖNDÜ
MUÇEV ilgilileri ellerindeki şemsiye ve şezlongları yerli ve yabancı turistlere 15 TL'ye kiralarken vatandaşlar Belcekız Plajının doğallığından ve temizliğinden mutlu olduklarını söyledi. Plajda sökülen büfelerin yerlerindeki kalıntılar işçiler tarafından doğal hale getirilmeye çalışılırken çevredeki restoran ve büfe işletmecileri de "Belcekız plajı özüne döndü" diye konuştu. Ölüdeniz'e tatile gelen vatandaşlar kendi şemsiye ve şezlonglarını ücret ödemeden rahatlıkla deniz kıyısına yerleştirebilirken tatilciler bu durumdan memnun olduklarını ifade ettiler.