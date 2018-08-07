Bilinçli sporcular

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde dördüncüsü düzenlenen Yaz Spor Okullarında, 8-15 yaş arasındaki 50 bin öğrenci farklı branşlarda ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.
50 BİN ÇOCUK KATILIYOR
Çocukları spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve Antalya
'da profesyonel sporcular yetiştirmek amacıyla başlayan Yaz Spor Okulları faaliyetlerini sürdürüyor. 19 ilçede 8-15 yaş arasındaki çocuklar, 35 farklı branşta 400 profesyonel antrenör eşliğinde 50 bin öğrenci ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.
SPORLA SOSYALLEŞTILER
Yaz Spor Okulları, bir taraftan çocukları sporla tanıştırırken, diğer yandan da sosyalleşmelerine olanak sağlıyor. Çocuklar, hem sağlıkla büyüyor hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarıyla, spor kültürü, spor ahlakı ve disipliniyle bilinçli genç sporcular yetiştiriyor. Engelli bireylerin yaşamlarına da büyük katkı sunan Yaz Spor Okulları, spor alanında engel tanımıyor. Basketbol, yüzme, masa tenisi, bocce branşlarında engelli bireyler spor yaparak sosyalleşiyor.