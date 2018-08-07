Çağrıya kulak verdiler

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarın' ifadesinin ardından Antalya
'da birçok vatandaş kuyumculara koştu. Antalya
Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, Amerika'nın ekonomik saldırılarda bulunduğunu belirterek, vatandaşların altınlarını bozdurmaya başladığını söyledi. Döviz fiyatlarının ani yükselişe geçmesi, gözleri altına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yastık altındaki dövizleri, altınları çıkarın' açıklaması üzerine bazı vatandaşlar kuyumculara, bazı vatandaşlar ise bankalara koştu. Günlük, internet üzerinden altın ve dövizin durumunu takip eden vatandaşlar, piyasadaki hareketliliğin bir an önce normale dönmesini bekliyor.
SADECE SİLAHLA OLMAZ
Türkiye'de terörün sadece silahla ve çatışmayla olmadığını belirten Antalya Kuyumcular Odası
Başkanı Ali Çelik, Amerika'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ekonomik saldırı halinde olduğunu ifade etti. Doların yükselişinin tamamen buna bağlı olduğunu ileri süren Başkan Çelik, "Ülke olarak baskı altındayız. Ama biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz, bu durumunda üstesinden geliriz" dedi. Altın bozduranların arttığını kaydeden Çelik, "İnsanlar altınlarını bozduruyor. Bunun iki sebebi var; Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve altın fiyatlarının yüksek olması. Şu anda fazlasıyla altın bozdurma yönünde eğilimler var" diye konuştu.