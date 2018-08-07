Dostluk hikayesi

Antalya
'DA kağıt toplayıcılığı ile geçimini sürdürmeye çalışan ve kimsesiz olması nedeniyle 'Garip dayı
' olarak bilinen 68 yaşındaki Esat Tunç
, 'Öksüz' adını verdiği köpeği ile gönül yoldaşlığı yapıyor.
BIRI ÖKSÜZ BIRI GARİP
Annesini kaybettiğinde 47 günlük olan ve babasının ikinci evliliğini yapmasıyla yakınlarının yanında büyüyen 68 yaşındaki Tunç, 16 yıldır geçimini kağıt toplayıcılığı ile sağlıyor. Tunç, kimsesiz ve yoksul olması nedeniyle çevresinde 'Garip dayı' diye tanınıyor. Yaklaşık 1.5 ay önce henüz yavruyken terk edilen köpeği gören 'Garip dayı', "Ben garibim sen de öksüz kalmışsın. Birbirimize arkadaş oluruz" diye sahiplendiği ve ismini 'Öksüz' koyduğu köpeği yanından ayırmıyor.