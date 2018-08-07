Freni tutmadı facia yaşandı

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerine gelen vatandaşın, babasının cesedini fark ettiği anlar yürekleri sızlattı.
FRENLERİ TUTMADI IDDIASI
Kemer'in Beldibi Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Talih
(72), hafta sonunu eşi Aysel Talih
(72), kızı Asiye Sireli
(42), damadı Osman Sireli (48) ve torunu Sümeyra Sireli (9) ile birlikte Konyaaltı'na bağlı Üçoluk Mahallesi'ndeki yayla evlerinde geçirdi. Aysel Talih yayla evinde kalırken, Süleyman Talih, kızı ve torunu, Osman Sireli'nin kullandığı 07 NCC 08 plakalı kamyonetle eve dönmek üzere yola çıktı.
EVLADIN FERYADI YÜREK YAKTI
Aileyi taşıyan kamyonet, Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nin Kesme Boğazı mevkisindeki son viraja geldiğinde iddiaya göre frenlerin tutmaması üzerine dere yatağına yuvarlandı. Süleyman Talih, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Osman Sireli, eşi Asiye Sireli ve kızı Sümeyra Sireli yaralandı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen Mehmet Talih (46), jandarmadan yaralı olduğunu duyduğu babasının nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, ceset torbasını fark edince "İşte babam burada" diye gözyaşlarına boğuldu. Talih'i jandarmalar teselli edip olay yerinden uzaklaştırdı. Kamyonet vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken sürücü Osman Talih kaza ile ilgili jandarmada ifade verdi.