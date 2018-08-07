İşgale dubalı çözüm

SABAH Akdeniz
'in gündeme taşıdığı Agora AVM
önündeki yol işgaline çözüm getirildi. Kepez ilçesi Agora AVM önündeki Çağdaş Sokak'ta sürücülerin çift şeritli yola araçlarını park ederek işgal etmesine AVM yönetimi el attı. Özellikle akşam saatlerinde trafiğin had safhada yaşandığı bölgenin defalarca gündeme getirilmesine rağmen emniyet güçlerinin duyarsız tavrı tepki çekti.
DUBALI ÖNLEM
Kapalı otoparkı tercih etmeyerek Çağdaş Sokak üzerine araçlarını park eden sürücülere karşı dubalı önlem alındı. Sağlı sollu araçlarını park ederek trafiğin aksamasına sebebiyet veren sürücüler için, park edilmemesi amacıyla boylu boyunca dubalar koyuldu.
EMNİYET YAPMADI
ÇAĞDAŞ Sokak'taki ilkellik park sorunuyla kalmazken yayalar akan trafikte karşıdan karşıya geçerken bir yaya geçidinin olmaması ölüme davetiye çıkarıyor. Yoldaki düzensizlik ile ilgili hiçbir kurumun önlem almaması ise dikkat çekiyor. Bölgenin 9 aydır kangreni olan sorun, AVM'yi ziyarete gelenlerin uyarılara rağmen başıboş tavırlarla araçlarını yolun ortasına çekmeleri trafik polisinin olmayışından kaynaklanıyor. Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Polis Merkezi'nin park sorunun yaşandığı alana sadece 25 metre uzaklıkta olması ile birlikte trafik polisinin hala görmezden gelmesi dikkat çekiyor.