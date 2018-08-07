Rehberin ayağı 10 ay sonra kesildi

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde, turist rehberi Ferhat Özdemir
'in (29) kazada kopup yerine dikilen ayağı, aşırı doku kaybı nedeniyle 10 ay sonra kesildi. Olay, geçen 8 Ekim'de Fethiye'de meydana gelmişti. Fethiye'ye tatile gelen İngiliz Mandy C., bir market sahibinden kiraladığı otomobille seyir halindeyken direksiyon kontrolünü yitirmiş, Ferhat Özdemir'in kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada Özdemir'in sol ayağı koptu, kalça kemiği kırıldı. AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedavisinin ardından, aşırı doku kaybı nedeniyle koptuktan sonra dikilen ayağının uyum sağlamadığına karar verilen Özdemir'in ayağı kesildi. Özdemir, "Gençliğimi çalan İngiliz Mandy C. bir gün bile gözaltında tutulmadı. Kanun önünde yargılanmasını, hesap vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.