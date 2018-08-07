Şimşek daha hazır

Spor Toto Süper Lig
hazırlıklarını sürdüren Antalya
ekipleri Alanyaspor ve Antalya
spor hazırlık maçında karşılaştı. Belek'te bir otel sahasında oynanması planlanan maç, tahsis edilen sahanın zemini bozuk olduğu için iki takım teknik direktörlerinin kararıyla Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesislerine alındı.
SON DAKİKADA İKİ GOL GELDI
Karşılaşmanın ilk yarısında gelişen iki önemli atak da Alanyaspor'dan geldi. Bobo ve Emre Akbaba fırsatları kullanamadı. İkinci yarıda da Alanyaspor'un üstünlüğü vardı. Son dakikaya kadar golsüz eşitlikle girilen karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Emre Akbaba sol kanattan ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Bu pozisyonda kale alanında karambol oluştu. Hakem, Antalyaspor savunmasının topu eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre Akbaba topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 90+2'nci dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşarak ceza sahasına giren Efecan yerden sert vurdu ve Alanyaspor karşılaşmayı 2-0 kazandı.