Yörüklerden şehitlere saygı

Uluslararası Seydikemer Beşkaza Yaylaları
20. Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülerle gerçekleştirildi. 'Şehitlere saygı' temasının öne çıktığı şölende, üzerinde Muğla
ve ilçelerinin 170 şehidinin ismi bulunan ' Şuheda Pınarı
' açılışı yapılırken Türk bayrağı ve 16 Türk Devleti'nin bayrağının eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şölende Türk devletlerinden gelen sanatçı ve grupların gösteri ve konserlerinin yanı sıra mahalli sanatçıların konserleri ilgiyle izlendi.
VALİ'YE KALPAK HEDİYESİ
Şölende Yörüklerin gelin alma töreni canlandırıldı, yaylaya yapılan temsili göç ile birlikte burada çadırlar kuruldu. Çadır kurma işlemi sırasında Türküler söylendi. Bu arada gelin alma töreni için temsili gelin giydirilip duvak takıldı. Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri Yörüklerin gelin alma törenini izlerken Yörük kıyafetli onlarca kişi burada bol bol oynadı. Vali Esengül Civelek'e kalpak hediye edilip giydirildi.
ŞUHEDA PINARI
ŞÖLENDE ilk olarak üzerinde 'aynı kaynaktan suyumuz, aynı kaynaktan soyumuz' yazılı ve Muğla'nın 170 şehidinin isminin yazılı olan Şuheda Pınarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Terör, 15 Temmuz ve vazife şehitlerinin isminin yazılı olduğu Şuheda Pınarı'nın açılışının ardından keşkekten etli nohuta Yörük yemekleri ikram edildi. Deve ve atlarla Yörüklerin gerçekleştirdiği temsili göç sırasında ilginç görüntüler oluştu. Yaklaşık 1 kilometrelik bu göç sırasında Söğütlüdere Arap Oyunu ekibi ilginç oyunlarıyla büyük dikkat çekti. Karaçulha Gönüllüler Derneği sazlı sözlü katıldığı Yörük göçü sırasında Yörüklerin ilgi odağı oldu.