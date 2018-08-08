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’da oteller doldu

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Antalya’da oteller doldu
KURBAN Bayramı'nın yüksek sezona denk gelmesi dolayısıyla iç turizmde 1.5 milyon kişinin, sahil kentlerinde tatilini geçirmesi bekleniyor. Akdeniz sahillerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı. Birçok otelde bayram dönemi için doluluğa ulaşılarak, satışlar durduruldu. Tatil köylerinden 5 yıldızlı otellere, pansiyonlardan bungalovlara kadar sahil beldelerinde bayram dolu geçecek. ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, Kaş'tan Alanya'ya çok sayıdaki alternatif tatil beldesiyle Antalya'nın, Kurban Bayramı'nın en rağbet gören adresi olduğunu belirtti. Özbek, 'nın Alanya, Kaş, Kemer, Belek, Side gibi tatil beldelerinde neredeyse pansiyonlarda bile yer kalmayacağını söyledi.
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Antalya’da oteller doldu
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