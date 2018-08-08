Buhara’ya 30 bin dekar sera desteği verilecek

Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti ile gelişen proje kapsamında Buhara'ya 30 bin dekar alanda sera yapılmasının planlandığını söyledi. Buhara Eyalet Valisi Öktam Barnoyev ve Eyalet Cumhuriyet Savcısı Bahriddin Veliyev ile beraberindeki heyet seracılık faaliyetlerini öğrenmek için Antalya
İl Tarım ve Orman Müdürü ile bir araya gelerek, ardından bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti ile gelişen proje kapsamında Buhara'ya 30 bin dekar alanda sera yapılmasının planlandığını aktaran Mustafa Özen, "Devletimizin bu büyük projesinde bakanlığımızla istişareli ve koordineli bir şekilde Antalya İl Müdürlüğü olarak gereken desteği vermeye hazırız. Buhara Zirai Serbest İktisadi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu tüm alt ve üst yapı faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı açıktır" dedi.