Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Buhara’ya 30 bin dekar sera desteği verilecek

Buhara’ya 30 bin dekar sera desteği verilecek

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Buhara’ya 30 bin dekar sera desteği verilecek
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti ile gelişen proje kapsamında Buhara'ya 30 bin dekar alanda sera yapılmasının planlandığını söyledi. Buhara Eyalet Valisi Öktam Barnoyev ve Eyalet Cumhuriyet Savcısı Bahriddin Veliyev ile beraberindeki heyet seracılık faaliyetlerini öğrenmek için İl Tarım ve Orman Müdürü ile bir araya gelerek, ardından bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan'ın ziyareti ile gelişen proje kapsamında Buhara'ya 30 bin dekar alanda sera yapılmasının planlandığını aktaran Mustafa Özen, "Devletimizin bu büyük projesinde bakanlığımızla istişareli ve koordineli bir şekilde Antalya İl Müdürlüğü olarak gereken desteği vermeye hazırız. Buhara Zirai Serbest İktisadi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu tüm alt ve üst yapı faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı açıktır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Buhara’ya 30 bin dekar sera desteği verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN