Eski eserler sahipsiz kaldı

RESSAM Salih Yön
'ün Antalya
'ya kazandırdığı ve bir ilk olan, her biri 200-300 yıl önce kullanılmış antika eşyalardan oluşan etnografya müzesi sahipsiz kaldı. Salih Yön, Antalya
il merkezi, Döşemealtı, Çeltikçi, Burdur, Bucak, Ağlasun, İbradı yörelerinde 200- 300 yıl önce kullanılmış antika değeri yüksek eşyaların bir kısmını burada sergiledi. Müzede 2 binden fazla birçok çeşit eşya bulunuyor.
SÖZ VERİLMİŞTİ
Ailesinden, yakın akrabalarından, köylülerden topladığı antika eşyaları gözü bibi koruyan ressam Salih Yön'ün en büyük hayali ise müzenin yerli ve yancıların ziyaretine açılması. Yön, "Ziyaret eden kent yöneticilerimiz Antalya'ya bir etnografya müzesi kazandırılması için çaba gösterecekleri sözünü verdiler. Ancak yıllar geçmesine rağmen ilgilenen olmadı" dedi.