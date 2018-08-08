Gülsüm Sare tarihe geçti

Antalya
'DA anne karnında yoğun demir birikmesi nedeniyle karaciğer yetmezliğiyle dünyaya gelen 6 aylık Gülsüm Sare bebeğe babasından alınan 100 gram ağırlığındaki karaciğer nakli başarıyla gerçekleşti.
TÜRKİYE'DE İLK OLDU
Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 3 ay önce minik Sare'ye karaciğer nakli yapıldığını söyledi. Sare'nin dünyada ve Türkiye'de karaciğer nakli yapılmış en küçük bebeklerden biri olduğunu hatırlatan Aydınlı, "2.8 kilo ağırlığında ameliyata aldık. Babası donör oldu ve uyumlu çıktı. Babasından aldığımız küçücük parçayı bile küçülterek mikroskop kullanarak nakil gerçekleştirdik" dedi.
ŞIMDI 3 KİLOYA ULAŞTI
Nakilin ardından bebeğin 3 kilograma ulaştığını belirten Aydınlı, minik Sare'nin solunum sıkıntısı olması nedeniyle boğazının açıldığını ve bir hafta sonra kapatılacağını söyledi. Konu eli ilgili basın toplantısına katılan Prof. Dr. Reha Artan ve Prof. Dr. Ömer Özkan
ise bebeğin kısa zamanda kendini toparlayıp, kilolarına kavuşacağını belirterek ekip halinde iyi bir nakil gerçekleştiğini ifade etti.
DEVLETİMİZ SAYESİNDE
Sare bebeğin annesi ve babası da çocuklarına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. 19 yaşındaki ev hanımı anne Fatma Yağcı, "Bebeğimiz devletimiz ve hocalarımızın sayesinde hayata tutundu. Devletimize minnettarız" dedi. 25 yaşındaki baba Mesut Yağcı 6 aydır hastanede olduklarını ifade ederek, "Hocalarımızın emekleri çok fazla. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bebeğimizi sağ salim şekilde evimize götüreceğiz" diye konuştu.