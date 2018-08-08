Kaş’a 363 milyonluk piyango

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kaş'a 4 yılda 363 milyon liralık yatırım yaptı. Kaş'ta alt yapı sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçede kanalizasyon, içme suyu hattı, yağmur suyu kanalı döşeme çalışmalarını tamamlayarak 4 yılda yaklaşık 128 milyon TL'lik alt yapı yatırımı yaptı. Kaş'ın yıllanmış sorunlarından biri olan Bezirgan-Kalkan Yolu büyük ölçüde tamamlandı. Yatırım bedeli 2 milyon 300 bin TL olan projeyle 9 kilometrelik yol 6 kilometreye düşecek. Yeni yapılan otogar projesi içerisinde kapalı otopark, pazar yeri ve Belediye binası da yer alacak.
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Kaş'a yönelik en önemli yatırımlardan bir tanesi de Kınık Toptancı Hali olacak. Kınık Ovalı ve Yeşilköy Hallerini aynı çatı altında toplayacak proje 150 milyon TL'ye mal olacak ve içerisinde cami, sosyal tesisler ile soğuk hava deposu da bulunacak. Sütleğen Mahallesi'ndeki kapısına kilit vurulan sağlık ocağını devralarak, hizmete açan Büyükşehir, çok amaçlı kullanılabilecek bir spor salonu da inşa edecek.