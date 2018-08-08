Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Mossoro iddiası

Mossoro iddiası

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Mossoro iddiası
AntalyaSPOR'UN 'de forma giyen tecrübeli oyuncu Marcio Mossoro'yu kadrosuna dahil ettiği belirtildi. Asbaşkanı Şefik Öz, Başakşehir'in 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile el sıkıştıklarını açıkladı. Kulüp ve futbolcu ile anlaşan Antalyaspor, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde kısa sürede imzayı attıracak. Brezilyalı oyuncu 2014 yılında Ahli'den transfer olmuş ve 4 sezondur Başakşehir forması giyiyordu. Mossoro geçtiğimiz sezon turuncu-lacivetliler ile 35 maça çıkıp 6 gol ve 3 asist yapmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mossoro iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN