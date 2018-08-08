Mossoro iddiası

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'de forma giyen tecrübeli oyuncu Marcio Mossoro'yu kadrosuna dahil ettiği belirtildi. Antalyaspor
Asbaşkanı Şefik Öz, Başakşehir'in 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile el sıkıştıklarını açıkladı. Kulüp ve futbolcu ile anlaşan Antalyaspor, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde kısa sürede imzayı attıracak. Brezilyalı oyuncu 2014 yılında Ahli'den transfer olmuş ve 4 sezondur Başakşehir forması giyiyordu. Mossoro geçtiğimiz sezon turuncu-lacivetliler ile 35 maça çıkıp 6 gol ve 3 asist yapmıştı.