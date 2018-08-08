Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Şehit annesini dolandırdılar

Şehit annesini dolandırdılar

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Şehit annesini dolandırdılar
DIYARBAKIR'DA şehit olan oğlunun şehitlik parasının büyük bölümünü borç olarak verdiği yakınlarından alamadığını söyleyen acılı anne, dolandırıldığını ileri sürdü. Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın'ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce şehit olmuştu. Devlet, anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. Yalın, 6 yıl önce yakınlarından 3'üne toplam 37 bin 500 lira borç para verdi. Akrabalarından parasını alamayan Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi.

ZOR DURUMDA KALDI
Acılı anne önceki gün ölüm yıl dönümünde Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki oğlunun mezarına gidemedi. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan anne Yalın'ın tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabaları tarafından kendisine geri verilmesi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit annesini dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN