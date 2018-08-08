Şehit annesini dolandırdılar

BUGÜN NELER OLDU

DIYARBAKIR'DA şehit olan oğlunun şehitlik parasının büyük bölümünü borç olarak verdiği yakınlarından alamadığını söyleyen acılı anne, dolandırıldığını ileri sürdü. Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın'ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce şehit olmuştu. Devlet, anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. Yalın, 6 yıl önce yakınlarından 3'üne toplam 37 bin 500 lira borç para verdi. Akrabalarından parasını alamayan Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi.Acılı anne önceki gün ölüm yıl dönümünde Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki oğlunun mezarına gidemedi. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan anne Yalın'ın tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabaları tarafından kendisine geri verilmesi.