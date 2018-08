Spor hekimliği şifa dağıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kamu hastaneleri içerisinde Türkiye'de ilk kez Antalya 'da hayata geçirilen 'Sporcu Sağlığı Merkezi' her yıl binlerce sporcuya hizmet veriyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde faaliyet gösteren Sporcu Sağlığı Merkezi ve Spor Hekimliği Polikliniği'ne her yaştan hasta gelirken, geçtiğimiz yıl yüzde 30'u lisanslı olmak üzere yüzde 50 oranında sporcu yaralanması tedavi edildi.2017 yılında 16 bin hasta spor hekimliği bölümüne başvuruda bulunarak tedavi gördü. Çoğunluğu spora katılım öncesi sağlık raporu ve lisans işlemlerinden dolayı çocuk hastaların olduğunu söyleyen Uzman Doktor Güfat Arslan, "Yüzde 40 oranında çocuk bireyler, yüzde 30 oranında lisanslı sporcuların yaşamış olduğu yaralanmalar, yüzde 20 oranında lisanslı olmayıp günlük hayatta sporla ilgilenen kişiler, yüzde 10 oranında ise yaşlı ve kronik hastalıklar çeken hastalar tercih ediyor" diye konuştu.Sporcu yaralanmalarının tercih edilen adresi Sporcu Sağlığı Merkezi'ni, en çok futbolcular tercih ediyor. Futbol branşındaki yaralanmaların genelde diz bölgesinde olduğunu belirten Arslan, futbolcuların ardından basketbol ve voleybolcuların yaralanmalardan dolayı tedaviye geldiklerini söyledi. Arslan, "Ayrıca dansçılar ve bale sanatıyla uğraşanlar da sıklıkla bilek yaralanmalarından şikayetle tedavi olmaya geliyor" ifadelerini kullandı.TÜRKIYE'DE mevcut durumda 100'ün altında olan spor hekimliği uzmanlığı 27 il ve 12 fakültede faaliyet gösterirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 spor hekim uzmanı bulunması nedeniyle bu alanda önde geliyor. Türkiye'de kamu hastanelerinde görev alan hekimler arasında en yüksek rakam olarak göze çarpıyor. Hastane bünyesinde 3 uzman hekim hizmet veriyor.7'DEN 77'e her yaştan hasta profiline sahip olduklarını söyleyen Arslan, hekimlik hizmetinin yanında sporcunun sağlığını koruyarak performans, güçlendirme, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verdiklerini söyledi. Ayrıca Arslan, sporcu yaralanma vakalarında diğer polikliniklerle işbirliği halinde çalışmaları yürüttüklerini belirtti.