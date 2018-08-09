350 yıllık gelenek

Antalya
'NIN Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde Ağustos ayında her hafta bir mezarlıkta yemek verme geleneği 350 yıldır yaşatılıyor. 'Mezarlık Yemekleri' olarak adlandırılan Yörük geleneği, her yıl Ağustos ayında gerçekleştiriliyor. Mahallelinin yardımlaşarak katkıda bulunduğu yemek geleneğinde, her hafta cumartesi ya da pazar günleri aşçılar tarafından büyük kazanlarda kavurma, bulgur pilavı ile palize tatlısı pişiriliyor. Öğle namazının ardından ise kazanlarda kaynayan yemekler indirilerek dua edilip, katılanlara ikram ediliyor. Bu yılki ilk yemeğe, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, belediye meclis üyeleri, AK Parti
İlçe Başkanı ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Değirmenlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, mahallede 4 mezarlık bulunduğunu ve geleneğin buralarda yaşatıldığını söyledi. Yılmaz, "Bu ikramlar için her yemekte 15 keçi kesiyoruz. 2 binden fazla misafire ikramda bulunuyoruz" dedi.