Ailesi arıyordu denizde kayboldu

Antalya
'NIN Konyaaltı sahilinde sabaha karşı girdiği denizde kaybolduğu düşünülen gurbetçi genç, polisi ve sahil güvenliği alarma geçirdi. Aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, Almanya doğumlu genç hakkında Tokat'ın Niksar ilçesinden kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.
VALİZİ BIRAKIP DENİZE ATLADI
Konyaaltı Sahili'ne saat 03.30'da elinde siyah bir valizle gelen bir kişi, iddiaya göre yüzmek için kıyafetlerini çıkardı. Bunun üzerine plaj görevlisi, gece denizde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu söyledi. Eşyalarını koyduğu valizi şezlongun altına bırakan şahıs denize atladı. Sabah mesaiye gelen plaj yöneticileri valizin yerinde olduğunu görünce karadan polis, denizden ise deniz polisi ve sahil güvenlik seferber oldu.
1 HAFTADIR KAYIPMIŞ
Polis, şahsın Almanya doğumlu, Tokat'ın Niksar nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Okan Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız'ın valizinden pasaportu, cep telefonu ve para çıktı. Polis, plaj çevresinde Okan Yıldız'ın bir yakınına ulaşamayınca valizi polis merkezine teslim etti. Öte yandan Okan Yıldız için 1 hafta önce memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinden kayıp başvurusunda bulunulduğu da öğrenildi.