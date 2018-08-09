Antalya’ya yol müjdeleri

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı
'ndan Antalya
da yol projeleriyle payını alıyor. Antalya
-İzmir arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürecek olan otoyol projesinin ikinci etabı olan Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihaleye çıkıyor. Daha önce birkaç kez ertelenen ihale 15 Ağustos tarihinde kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek. 154 km uzunluğundaki projenin maliyeti yaklaşık 870 milyon dolar.
TOPLAM 440 KİLOMETRE
Denizli-Burdur arası 140 kilometre ve Burdur-Antalya arasının bağlantı yolları dahil 45 kilometre olmak üzere diğer etaplar da tamamlandığında yolun toplam uzunluğu 440 kilometreyi bulacak. Antalya'nın Mersin ile ulaşımını da 8 saatten 4 saate düşürecek olan Akdeniz Sahil Yolu
projesinde 100 Günlük Program kapsamında hız verildi. Mersin Çeşmeli ile Antalya sınırı arasını kapsayan yolun toplam uzunluğunun 227 kilometre. Akdeniz Sahil Yolu üzerinde 27 tünel, 19 viyadük yer alıyor. Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin en önemli bölümünü olan Anamur Gazipaşa arasında bulunan 410 metre uzunluğundaki Melleç viyadüğü ve tüneli de 2017 yılı sonunda trafiğe açılmıştı. Yolun tamamının 2020'de bitirilmesi hedefleniyor.
GAZİPAŞA BEKLEMEDE
Proje ile turizm alternatifleri arasında yer alan ancak ulaşım zorluğu nedeniyle 'çıkmaz sokak' olarak nitelendirilen Bozyazı ve Anamur gibi doğal değerleri içine alan batı Mersin bölgesi de Antalya'nın turizm cazibesinden yararlanacak. Bu bölgelerde turizmin gelişmesi de özellikle Gazipaşa Havalimanı'nı etkilemesi bekleniyor. Bugün daha çok doğu Antalya'ya hizmet veren Gazipaşa, Akdeniz Sahil Yolu ile batı Mersin'e de hizmet veren bir bölge havalimanı haline gelecek.
BATI AKDENİZ YOLLARI
Yine 2023 perspektifinde öncelikli olan projeler arasında da Antalya var. Burdur-Antalya- Alanya ile Denizli-Burdur-Antalya otoyol projelerinin de kısa sürede ihale için hazırlanması hedefleniyor.