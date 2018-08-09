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Aspendos’ta Troya müzikali

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Aspendos’ta Troya müzikali
ANADOLU Ateşi Dans Topluluğu'nun '2018 Troya Yılı'na özel hazırladığı 'Troya Müzikali' Antalya'da seyirciyle buluştu. Doğu ile batı kültürlerini buluşturan müzikal gösteride, 200'den fazla dansçı, iki binden fazla kostümle performans sergiledi. Gösterilerinin dünyanın her yerinde müthiş ilgi gördüğünü, en son Pekin ve Şangay'da tur yaptıklarını dile getiren Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, İzmirli Homeros'un yazdığı bu eserin batılı sanatçılar tarafından Rönesans döneminden beri birçok kez yorumlandığını ancak ilk kez gerçek Troyalılar, yani Anadolulular tarafından yorumlandığını belirtti.
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Aspendos’ta Troya müzikali
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