Av tutkusu can aldı

Antalya
'nın Gazipaşa ilçesinde sınıf arkadaşı ile birlikte zıpkınla balık avlamaya giden 17 yaşındaki Selçuk Can Polat
hayatını kaybetti. Güney Mahallesi'nde sarp kayalıklardan inerek sahile ulaşan ve arkadaşı S.Ö. (17) ile denize giren Selçuk Can Polat (17) açıklara doğru ilerledi. Zıpkınla balık avlayan gençler, kayalık bir noktada balık olduğunu görünce dalışa başladı. 35 metre derinliği bulunan bölgede dalış yapan S.Ö. bir süre sonra su yüzeyine çıktı.
BİRLİKTE DALMIŞLARDI
Arkadaşının su yüzeyinde zıpkınını gören S.Ö. paniğe kapılarak karaya çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen S.Ö.'nün imdadına çevredeki çiftçiler yetişerek durumu jandarmaya bildirdi. Sahil Güvenlik
ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar arama sonucunda gencin cesedine dalış yaptığı noktada ulaşıldı. Tekneyle Gazipaşa Yat Limanı'na getirilen Polat'ın cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Lise son sınıf öğrencisi olan Selçuk Can Polat'ın tekneyle gelen cenazesini gören anne, baba ve yakınları fenalık geçirdi. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek babayı teselli etti. Aile, çevredekilerin yardımı ile aile ambulansa alındı.
ÇOK SEVDİĞİ MAVİ SULAR
17 YAŞINDAKI Selçuk Can Polat, çevresinde zıpkınla balık avlama tutkusuyla tanınıyordu. Sosyal medya hesabında, yaptığı dalışları ve avladığı balıkları paylaşan Polat, zaman zaman zıpkınla balık avlama yarışmalarına da katılıyordu. Selçuk Can Polat'ın 13 Ağustos 2017 tarihinde zıpkınla balık avlarken hayatını kaybeden Yusuf Uysal için sosyal medya hesabında yaptığı "Yapma be Yusuf abim. Seni de o çok sevdiğin mavi sularda kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun" paylaşımı dikkat çekti.