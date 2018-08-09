Coğrafi işaret koruması

Antalya
Piyazı artık koruma altında. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO
), Antalya Piyazı için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Coğrafi işaret yeterlilik yetki sertifikasını alan ilk restoran ise 1885 yılında kurulan Antalya'nın ilk lokantası unvanına sahip olan Topçu Restoran oldu. Restoranın dördüncü kuşak temsilcisi Koray Gül'e belgeyi ATSO Başkanı Davut Çetin verdi.
BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK
ATSO Başkanı Çetin bundan sonra menüsünde, tabelasında ya da ambalajında 'Antalya Piyazı' ibaresini kullanmak isteyenlerin ATSO'dan kullanma izni alması gerektiğini anlattı. Belgeye müracaatın ATSO üyeleri için ücretsiz, Antalya'daki diğer işletmeler için 300 ve şehir dışı başvurular için 500 lira olacağını açıklayan Çetin, oluşturulacak bilirkişi heyetinin piyazın yapılış şeklini inceleyerek uygunluğunu denetleyeceğini kaydetti. BİRAZ SAYGI
Özellikle İstanbul'da bazı restoranların Antalya Piyazı adıyla tahinsiz piyaz servis ettiğinin altını çizen Çetin, "Ben ona piyaz değil fasulye salatası diyorum. Tahinli piyaz bir Antalya buluşudur, Antalya'nın fikri mülkiyetidir. Bu hakkımıza herkes saygı göstermelidir. Onların da artık bizden onay almaları gerekiyor" açıklamasında bulundu.