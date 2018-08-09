Eroin sonu oldu

Antalya
'DA uyuşturucu bağımlısı 32 yaşındaki Maşallah Bektaş
yüksek dozda eroin nedeniyle yaşamını yitirdi. Olay, Muratpaşa ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yaşadığı belirtilen ve toplayıcılık yapan Maşallah Bektaş (32), gece yarısı boş bir alanda her iki kasığına enjekte ettiği yüksek dozda eroin nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Bektaş'ın yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğünü tespit etti. Arkadaşları madde bağımlısı Bektaş'ın defalarca tedavi gördüğünü fakat her seferinde tedaviyi yarıda bırakarak, madde almaya devam ettiğini söyledi. Kendisini en az 10 kez tedaviye götürdüğünü söyleyen Barış Akbaş, "Defalarca uyardık ve yardımcı olmaya çalıştık. Fakat 1 ay tedaviye gitse ardından bırakarak tekrardan maddeye başlıyordu" dedi.