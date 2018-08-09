Eski adetler canlandırıldı

BURDUR
'UN Yeşilova ilçesine bağlı Güney Köyü
'nde eskileri anma festivali yapıldı. Yaklaşık dört bin kişiyi ağırlayan festival için Güneyli gurbetçiler ve işadamları para toplayarak, Güney Muhtarı Ahmet Atlı'ya teslim etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yerel sanatçılar Ümran Özdemir, İsmail Barkan ve Işıl Koç türküleriyle Güneylileri coşturdu.
ESKİ OYUNLAR OYNANDI
Festivalin asıl amacı, köyün eski adetlerini hatırlamak ve canlandırmak, uzakta yaşayan köylüleri bir araya getirmek, köyde çok eskiden bu yana görev almış tüm memurları, öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, belediye başkanlarını, cami hocalarını anmak ve çocuklukta yaşanan tüm oyunları tekrar canlandırarak eğlenceli geçmesini sağlamak oldu.