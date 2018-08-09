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Gazi oğlundan anlamlı hediye

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Gazi oğlundan anlamlı hediye
'NIN Eğirdir ilçesini bağlı Çay Köyü'nde yaşayan 'in oğlu , Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Şubesi'ne video kamera hediye etti. Babası, Gazi Ali Çelik, kardeşi Müyesser Akkanat, eşi Gülay Çelik ve çocukları ile birlikte derneğin Eğirdir şubesine gelen hayırsever Hasan Çelik, 1998 yılından bu yana Amerika'da yaşadıklarını belirterek "Gelenek ve göreneklerimizi asla unutmadık. Türk ve Müslüman olmaktan her zaman gurur duyduk. Vatanımız için şehit düşen ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımıza minnettarız. Çocuklarımızın da Türkiye'yi çok sevmelerinden mutluyuz" dedi. Dernek Başkanı Hüseyin Koçaslan da kamerayı etkinliklerinin ölümsüzleştirilmesi için kullanacaklarını söyledi.
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Gazi oğlundan anlamlı hediye
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