Isparta ‘Yeşil’lendi

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sparta'da düzenlenen 4. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşi Müsabakaları'nda, finalde rakibi Recep Kara
'yı yenen Mehmet Yeşilyeşil
başpehlivan oldu. Isparta
'da düzenlenen yağlı güreş
lerde 14 kategoride 703 sporcu kol bağladı. Güreşlerin sonunda başpehlivan olan Mehmet Yeşilyeşil Altın Kemer
'in sahibi oldu. Recep Kara ikinci olurken İsmail Balaban
ile Hamza Köseoğlu da üçüncülükte kaldı. Geçen sene de başpehlivan olan Yeşilyeşil ikinci kez bu başarıyı elde etti.
BAŞALTI BİTMEDİ
Başaltında Mevlüt Köken birinci, Süleyman Başar ikinci, Oğuz Kara ile Mustafa Doğan Özkaya da üçüncü oldu. Başaltı final müsabakasında Mevlüt Köken ile Süleyman BAntalya
asındaki final müsabakası adeta nefesleri kesti. Başpehlivanlık güreşleri sona ermesine rağmen başaltı finaline devam edildi. Köken de Başar da başaltı altın kemerini kazanmak için insanüstü mücadele yaparak takdir topladılar. Sonuçta başaltı Altın Kemeri Mevlüt Köken'in oldu.
3 BOYA DA ALTIN KEMER
Kırkpınar ve diğer yağlı güreş organizasyonlarında sadece başpehlivana Altın Kemer verilirken Isparta Belediyesi
Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanın yanında başaltı birincisi ile büyükorta birincisine de Altın Kemer ödülü verildi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Isparta Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin ebedi sahibi olmak için üç yıl art arda başpehlivan olmaya gerek yok. Her yılın başpehlivanı altın kemerin sahibi olacak" dedi.
ÖĞRETMEN
Geçen sene de bu güreşlerde başpehlivan olduğunu hatırlatan Mehmet Yeşilyeşil "Ben Antalya
Aksu Karaözlüyüm, Serik Belediyesi sporcusuyum. 8 yıldır Isparta'nın Senirkent ilçesi Büyükkabaca Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Tayin isteme hakkım olmasına rağmen okulumda çalışmaya devam ediyorum. Sevildiğimi hissettikçe de devam edeceğim. Antalyalı olduğum kadar kendimi Ispartalı hissediyorum. Hatta başkanımız Isparta Belediyesi adına güreşmemi istedi fakat Serik Belediyesi adına güreştiğim için tekliften dolayı gurur duyduğumu söyledim ve teşekkür ettim" dedi.
ISPARTA EVİ GİBİ
Mehmet Yeşilyeşil üst üste ikinci kez Isparta'da kürsünün en üstünde yer aldı. Öğretmenlik yaptığı kentte başpehlivanlık kazanan başarılı pehlivan, "Burada seviliyorum. Kendimi Antalyalı olduğu kadar Ispartalı da hissediyorum" dedi.
ELMALI ÖNCESİ GERİLİM
Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin'in sosyal medyada yaptığı paylaşım güreş camiasında haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Öztekin'in, "Kumluca Belediyesi'nin düzenlediği boğa güreşindeyiz, boğalar meydanda, tribünde seyircinin içi rahat, çünkü burada hiç şike yok" şeklindeki açıklamasına, aynı saatlerde Isparta'da güreşlerde bulunan Serhat Balcı, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşilyeşil ve Recep Kara tepki gösterdi. Başkan Öztekin ise, "Özel bir sporcu ya da spor dalını hedef almadan esprili bir dille yaptığım bu paylaşımdan başpehlivanların neden bu kadar alınganlık gösterdiğini doğrusu anlamış değilim. Bu paylaşımımın arkasındayım ve özür dilememi gerektirecek bir durum yok" dedi.
ZONGULDAK GÖKMEN'İN
5 AĞUSTOS 2018 Pazar günü Zonguldak Kozlu Dağköy Güreşleri'nde Manavgat Belediyesi adına güreşen Serhat Gökmen başpehlivan oldu. Süleyman Aykırı ikinci olurken Kaan Kaya ve Mustafa Başdemir de üçüncü sırada yer aldı.
RAMAZAN TOKSÖZ