İşsizlerin umudu Büyükşehir oldu

Antalya
Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi 1 Şubat 2015'ten 31 Temmuz 2018'e kadar geçen 41 aylık sürede 7 bin 934 vatandaşı işe yerleştirdi. Günlük ortalama 52 başvuru alan İş Danışmanlık Ofisi'ne kurulduğu günden bu yana 26 bin 835 vatandaş iş başvurusunda bulundu. Bu vatandaşların 11 bin 468'i yalnızca belediyede bir işe yerleşmek istediğini belirtti. Başvuru yapanlardan 7 bin 934'ünün ise işe yerleştirmesi gerçekleştirildi.
İŞVEREN DE MEMNUN
Günde yaklaşık 7 kişiyi işe yerleştiren İş Danışmanlık Ofisi ayda 194 kişilik iş yerleştirme oranıyla büyük bir başarıya imza attı. Uygun işe uygun personel eşleştirmesi firmaların da dikkatinden kaçmıyor. 50 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar İş Danışmanlık Ofisi'ne gelerek personel talebinde bulunuyor. Firmalar mülakat ve yüz yüze görüşmeleri de Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştiriyor.