Mahalleli nefes aldı

Antalya
Muratpaşa Belediyesi, 15 gün içinde iki kez yangın çıkan ve mahallelinin yangın korkusu nedeniyle hortumlarla nöbet beklediği Haşim İşcan Mahallesi'nde çökme tehlikesi olan bir yapıyı yıktı.
İKİ YIKIM DAHA VAR
Kentsel sit alanı olan Haşim İşcan Mahallesi'nde tescilli oldukları için müdahale edilemeyen, yıkılma-çökme tehlikesi bulunan yapılar, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından yıkılmaya başlandı. İlk yıkım; 1305-1302
Sokak kesişiminde rölövesi çıkarılmış olan bir yapıda gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci 28 ve 29 Ağustos'ta iki yapının daha yıkılacağını açıkladı.