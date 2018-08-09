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Ya öldürüyor ya süründürüyor

’nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir araçtan dışarıya baş aşağı sarkmış halde bulunan uyuşturucu bağımlısı genç komada

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Ya öldürüyor ya süründürüyor
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde ormanlık alanda araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette bulunan uyuşturucu bağımlısının hali yürek sızlattı. Sarılar Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde bir şahsın araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, baygın haldeki şahsı Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA
Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve adının M.D. olduğu belirlenen şahsın uyuşturucu madde aldıktan sonra komaya girdiği belirlendi. Şahsın baygın halde bulunduğu yerde uyuşturucu maddeyi kullandığı şırıngalara da rastlandı. Yapılan araştırmada M.D.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.
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Ya öldürüyor ya süründürüyor
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