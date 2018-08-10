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Hizmet alanını yüzde 18 büyüten ASBAŞ hedefini de yükseltti. Genel Müdür Gürses, ticaret hacmi ve ın iki kat artacağını söyledi

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Antalya’daki istihdamı serbest bölge artıracak
TOPRAK Mahsulleri Ofisi alanının Başkan 'ın imzasıyla tahsis edilmesiyle alanı yüzde 18 büyüyen Antalya hedef büyüttü. 126 bin metrekarelik ek tahsis ile alanı 782 bin metrekareye ulaşan Serbest Bölge adeta kabuklarını kırdı. Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, alandaki yüzde 18'lik büyümenin ticaret hacmi ve da iki kat büyümeyi getireceğini ifade etti.

5 YILLIK ÇABA
Zeki Gürses, "Yeni rıhtım düzenlememiz ile 170- 180 metre uzunluğundaki gemiler de rıhtıma yanaşabilecek. Özellikle medikal ve elektrik-elektronik firmalarımız için bu çok önemli" dedi. Gemileri denize indirmekte kullanılan 'Shiplift' sisteminin geliştirileceğini açıklayan Gürses, "90 metre uzunluğunda ve 2 bin ton ağırlığındaki yatları indirme potansiyeline kavuşacağız" açıklamasında bulundu.

BAKIM ONARIM MERKEZİ
Yükleme alanını yeni tahsis edilen bölgeye taşıyacaklarını açıklayan Gürses, "Biz yer tahsis edeceğiz. Firmalar ise mühendis ve işçileriyle bakım-onarımı gerçekleştirecek. İtalya, Almanya, ve Fransa'nın aslan payını aldığı bakım-onarım alanında hiçbir eksiğimiz yok" dedi. Gürses, yeni tahsis edilen alanda 90 bin metrekarelik alanın ise yeni yatırımcılara tahsis edileceğinin müjdesini verdi. Gürses, önceliğin medikal, elektronik ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren firmaların olduğunu anlattı.
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