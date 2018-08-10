Antalya’daki istihdamı serbest bölge artıracak

TOPRAK Mahsulleri Ofisi alanının Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla tahsis edilmesiyle alanı yüzde 18 büyüyen Antalya Serbest Bölge
hedef büyüttü. 126 bin metrekarelik ek tahsis ile alanı 782 bin metrekareye ulaşan Serbest Bölge adeta kabuklarını kırdı. Antalya
Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, alandaki yüzde 18'lik büyümenin ticaret hacmi ve istihdam
da iki kat büyümeyi getireceğini ifade etti. 5 YILLIK ÇABA
Zeki Gürses, "Yeni rıhtım düzenlememiz ile 170- 180 metre uzunluğundaki gemiler de rıhtıma yanaşabilecek. Özellikle medikal ve elektrik-elektronik firmalarımız için bu çok önemli" dedi. Gemileri denize indirmekte kullanılan 'Shiplift' sisteminin geliştirileceğini açıklayan Gürses, "90 metre uzunluğunda ve 2 bin ton ağırlığındaki yatları indirme potansiyeline kavuşacağız" açıklamasında bulundu. BAKIM ONARIM MERKEZİ
Yükleme alanını yeni tahsis edilen bölgeye taşıyacaklarını açıklayan Gürses, "Biz yer tahsis edeceğiz. Firmalar ise mühendis ve işçileriyle bakım-onarımı gerçekleştirecek. İtalya, Almanya, İspanya
ve Fransa'nın aslan payını aldığı bakım-onarım alanında hiçbir eksiğimiz yok" dedi. Gürses, yeni tahsis edilen alanda 90 bin metrekarelik alanın ise yeni yatırımcılara tahsis edileceğinin müjdesini verdi. Gürses, önceliğin medikal, elektronik ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren firmaların olduğunu anlattı.