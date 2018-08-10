Doğada sevgi kampı

Antalya
'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde anne ve çocuklar kampta buluştu. Biyolojik ve koruyucu anne
lerin çocuklarıyla bir araya geldiği kampta müzik, resim, yoga gibi etkinliklerin yanı sıra doğa gezisi yapıldı. ONLARIN DA HAKKI
Koruyucu anne ve kamp sorumlusu Neva Bozdemir, koruyucu ve biyolojik annelerle birlikte çocukları kaynaştırmak için Ormana Mahallesi'nde bir hafta süreyle kamp düzenlediklerini söyledi. Anne ve çocuğu arasındaki bağın burada daha da güçlendiğini anlatan Bozdemir, "Ben de bir koruyucu aileyim. Çocuklarımızın da böyle kamplara gelmeye hakkı var. Diğer ailelerle birleştiğinde çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu gözlemledik" dedi. Kampta koruyucu ailelere etkinlikler kapsamında yoga eğitimi veren Sedahan Musaoğlu, "Apartmanlarda ve AVM
'lerde hapsolan çocukların doğa ile kucaklaşması rahatlatıcı, öğretici olmasının yanı sıra sosyal bağlarını da güçlendiriyor" dedi. Müzik öğretmeni Serkan Kırmızı da "Doğanın müziğini, sesini algılayıp, birlikte müziklerimizle doğaya eşlik etmeye çalıştık" diye konuştu. Resim öğretmeni Evren Özyazıcı ise, "Sanat zaten doğada. Onlarla kendi yaptığımız boyalarla yaratıcılıkları ortaya çıktı" ifadesini kullandı.