Eşine can verdi

ISPARTA
'DA kronik böbrek rahatsızlığı bulunan Ramazan Çakır (32), eşi Fatma Çakır
'ın verdiği böbrekle hayata tutundu. 3 yıldır böbrek nakli için sıra bekleyen Ramazan Çakır'a, kadavradan uygun böbrek bulunmaması nedeniyle eşi Fatma Çakır'ın bağışladığı böbrek Süleyman Demirel Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde nakledildi. HERKES MUTLU OLDU
Diyaliz tedavisi gören eşinin sağlıklı olduğunu görmenin en büyük mutluluk olduğunu belirten Fatma Çakır, "Bu hastalığı beraberce yeneceğiz" dedi. Ramazan Çakır ise "Allah onu başımdan eksik etmesin. Böyle bir konuda, canından can vermesi kolay değil. Eşime ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu. Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu da "Artık hastamız diyalize girmiyor. Bu bizler için en büyük mutluluk. Bizlerin en büyük isteği vefat sonrası yapılan bağışlarla organ bulabilmek. Tek isteğimiz, ülkemizde organ bağışı oranının yükselmesi" diye konuştu.