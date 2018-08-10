Evladına son vedası yürek yaktı

Antalya
'NIN Kaş ilçesinde 4 yaşındaki çocuk denizde boğularak hayatını kaybetti. Fransa'dan tatile gelen gurbetçi aile, denize girmek için plaja gitti. Bu esnada 4 yaşındaki Üzeyir Yılmaz, gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Üzeyir Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun cenazesini kucağında taşıyan baba Mustafa Yılmaz
, uzun süre gözyaşı döktü. Gözü yaşlı baba araca zorlukla binerken oğlunun cansız bedenini kucağına alarak ayrıldı.