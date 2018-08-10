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Evladına son vedası yürek yaktı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Evladına son vedası yürek yaktı
Antalya'NIN Kaş ilçesinde 4 yaşındaki çocuk denizde boğularak hayatını kaybetti. Fransa'dan tatile gelen gurbetçi aile, denize girmek için plaja gitti. Bu esnada 4 yaşındaki Üzeyir Yılmaz, gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üzeyir Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun cenazesini kucağında taşıyan baba , uzun süre gözyaşı döktü. Gözü yaşlı baba araca zorlukla binerken oğlunun cansız bedenini kucağına alarak ayrıldı.
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Evladına son vedası yürek yaktı
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