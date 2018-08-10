Hocalar doğa için yollarda

Antalya
'DA Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM
), Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Beydağları'nı kitaba sığdırdı. Baydağları'nda yaşayan hayvan ve bitki türlerini inceleyen öğretmen ve öğrenciler, 'Beydağları Sahil Milli Parkı'nın Florası, Faunası, Likenleri' kitabını hazırladı. Hazırladıkları kitabın ilk nüshasını Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'a hediye etti. Arslan, kitabın önemli bir kaynak olduğunu belirterek kitabı hazırlayan proje ekibine teşekkür etti. Proje ekibinden BİLSEM'de görevli biyoloji öğretmeni Hatice Üstüner ise kitabın Beydağları'nın biyolojik yapısını anlattığını söyledi.