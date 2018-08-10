Kepez’in sportif gençliği

Antalya
Kepez Belediyesi Spor Kompleksi, spor ve yeşil alanları ile sporseverlerin ilgisini çekiyor. Çocukların oynadığı, ilçe sakinlerinin ise spor aktivitelerini gerçekleştirdikleri kompleks, yürüyüş parkurları, spor aletleri ve çocuk parkı ile sağlıklı yaşamın kapılarını Kepezlilere aralıyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, sağlıklı yaşamı desteklediklerini ve sporseverlerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Ünlüoğlu, "Kompleksimizde her gün spor yapanları görmek, doğru adımlar attığımızın ve doğru yolda olduğumuzun göstergesidir" dedi.