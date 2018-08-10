Önce çiftçiler kazanacak

Antalya
Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) yönetim değişikliği ile birlikte yatırımlarına devam ediyor. Yeni yönetim, hizmet içi araç filosuna piyasa değeri 1 milyon TL olan 15 araç daha ekledi. Yönetim daha önce de 30 milyon TL'ye 7 büyük kamyon, 5 tane 4'lü pamuk toplama makinesi, 3 tır, 2 tane silaj biçme makinesi, 6 tane iş kepçesi, 2 tane silaj paketleme makinesi alımı yapmıştı. SIRADA PAMUK HASADI VAR
ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, birliğin her zaman çiftçinin emrinde olduğunun altını çizerek, "Çiftçi bizim her şeyimiz. Hızlı hizmet amaçlıyoruz. Çiftçimiz ne üretirse biz satın alacağız. Üreticinin pazarının önünü açacağız. Bu yıl buğday alımlarımızı yaptık. Önümüzde pamuk hasadı var. Önce çiftçi kazanacak, sonra biz kazanacağız" dedi.