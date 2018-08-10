Umut çamuru yendi

Antalya
'nın Elmalı ilçesi bir gün arayla iki sel felaketi yaşadı. İki gün üst üste ilçe tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanık olan Elmalılılar'ın yüzü, güneşin açması, devlet yetkililerinin açıklamaları ve belediyelerin yardıma koşması ile gülmeye başladı. Vatandaş "Felaketi yaşadık. Zararımız büyük ama devlet daha büyük" diyerek güvenini dile getirdi. İKİ GÜN ÜST ÜSTE
Elmalı'nın Salur, Yılmazlı, Yapraklı ve Eskihisar mahallelerinde 6 Ağustos, Karaköy Mahallesi'nde ise 7 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde, yaklaşık 1 metre yükselen su, toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. İlk gün yaklaşık 600 dönüm ekili alan ve seranın yanı sıra 12 ev ile mahalle mezarlıkları sel sularının altında kaldı. İkinci gün ise Karaköy Mahallesi'nde 20 küçükbaş zayi oldu. 8 ev zarar gördü. BAKAN MÜJDESİ
Can kaybının yaşanmaması teselli olurken, felaketin zararının 16 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli düşük faizli kredi borçlarının erteleneceğini duyurarak ilk müjdeyi verdi. AK Parti Antalya
milletvekilleri Mustafa Köse
ve Atay Uslu bölgeye ilk giden isimlerdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Milletvekili Köse'yi telefonla arayarak 'Üreticinin her türlü yarasının sarılacağı' sözünü verdi. Son felaketin yaşandığı Karaköy'de sular çekilince geriye çamur kaldı. 20 keçisini kaybettiğini anlatan Karaköy Mahalle Muhtarı Salih Altuğ, "Sel tonlarca toprak ve taşı dağdan mahallemize indirdi. Hayvanlarımız çamurun altında telef oldu. Ağılımız da iki metrelik çamurun altında kaldı. Sele kapılan bazı hayvanların leşlerini 100 metre ötede bulduk" dedi. DAĞ ÜZERİMİZE YIKILDI
Mahallenin en yaşlılarından 80 yaşındaki Ali Yılmaz
, "Ben ömrümde böyle bir felaket görmedim. Her şey yarım saat içinde oldu. Önce dağ dolu yağışıyla bembeyaz oldu. Ardından gürültüyle üzerimize doğru geldi, sanki dağ yıkıldı. Çocukken bir masal gibi dinlerdik böyle felaketi. Demek ki doğruymuş" ifadelerini kullandı. DEVLETE GÜVENİYORUZ
Sel bahçesini çamur altında kalan Şükrü Saraç ise "Zararımız büyük ama biz devletimize güveniyoruz. Yaralarımızı saracağına inanıyoruz. Zaten hemen seferber olundu. Yollar açılıyor. Su basan, çamur altında kalan yerler temizleniyor. En büyük tesellimiz hayat kaybı olmaması" dedi. BÜYÜKŞEHİR AYNİ VE NAKDİ YARDIM YAPIYOR
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da Salur ve Yılmazlı'dan sonra Karaköy'de de selden dolayı zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu. Tarım İl Müdürlüğü, DSİ İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile birlikte hasar tespit çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri evleri tek tek gezerek tespitte bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda bulunulması yönünde çalışma başlattı. SALUR'DA ZARAR BÜYÜK
SELDEN maddi olarak en büyük zararı ise Salur Mahallesi gördü. Çoğunlukla domates ekili 450 dönüm alan, selin taşıdığı toprakla doldu, seralar zarar gördü. Heyecanla hasat vaktini bekleyen çiftçinin hayallerini sel götürdü. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "Çiftçimiz zor durumda. Daha hasat yapamadı. Borcunu ödeyemez duruma gelir" dedi. Ordu'da yaşanan sel felaketinden sonra tüm zararı devletin ödeyeceği müjdesinin verildiğini hatırlatan Alp, "Ordu'ya verilecek desteğin Elmalı'ya da verilmesini istiyoruz" dedi. DESTEK BEKLENİYOR
ELMALI Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş ise çiftçinin 450 dönümde yaklaşık bin ton domatesin zarar gördüğünü belirterek, "Çiftçi borçlanıp ekim yaptı. Emeklerini sel aldı. Fidan parası var, gübre parası var. Eğer karşılığını almazsa çiftçi iflas eder. Hiç olmazsa dekarda on bin lira destek istiyoruz. Yoksa çiftçi tefecinin eline düşer" açıklamasında bulundu.