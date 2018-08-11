Akdeniz’in Kızı’ndan ilk klip

'Akdeniz'in
Kızı' olarak tanınan Antalya
lı sanatçı Özlem Şahin, ilk klibini çekti. Yaklaşık 10 yıldır müzik sektöründe yer alan Özlem Şahin, ilk klibi için kamera karşısına geçti. Klip çekimleri Antalya
'nın Döşemealtı ilçesi Çığlık Mahallesi ile Güver Uçurumu'nda yapıldı. İki gün süren çekimlerde türkünün adı gibi düğün konsepti işlendi. Türkünün klibinin Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlanacağını vurgulayan Özlem Şahin, ikinci klip çalışması için eylül ayında çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.