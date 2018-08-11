Antalya alev alev

Antalya
'nın
Kepez, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde orman ve makilik alanda yangın çıktı. Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nin batısında bulunan makilik alandan çıkan dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi. Oldukça geniş bir alana yayılan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Yaklaşık 4 dönüm alanda etkili olan yangının, makilik alan içerisine atılan çöplerden kaynaklanabileceği belirtildi. Aynı bölgede 2 saat sonra bu kez seralarda yangın çıktı. Buradaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Antalya
'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde ise orman yangını çıktı. Manavgat Yeniköy Mahallesi'nde gece yarısı henüz belirlemeyen bir nedenle çıkan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale etti. 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Gündoğmuş ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.