Antalya çöpü ışık saçıyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, 'Çöp Altındır' sloganı ile yıllık 800 bin ton çöpün bertaraf edildiği Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi ile kentin enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılıyor. Nüfus artışı ile doğru orantılı bir şekilde artacak olan evsel atık miktarı ile yüzde 100 kapasiteye ulaşacak şekilde dizayn ve montaj edilen tesis şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Tesiste 20 megawatt (mgw) elektrik üretimi gerçekleşiyor. ÇEVRECİ TESİS Antalya
, çağdaş şehirlerde olduğu gibi çöpünü dönüştürüyor, metan gazını atmosfere bırakmıyor, aksine bu gazdan elektrik elde ediyor. Vahşi depolama sahalarındaki kentsel atıklardan atmosfere salınan metan gazı karbondioksitten 23 kat daha fazla sera gazı potansiyeline sahip. Tesis sayesinde 1 yıl içinde büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren 131 milyon metreküp biyogaz atmosfere salınmak yerine depolanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylelikle 60 bin konutun elektrik ihtiyacı doğaya hiçbir zarar verilmeden çöpten karşılanıyor. VAHŞİ DEPOLAMA BİTTİ
Vahşi depolama sahalarından düzenli depolama sahalarına geçiş ile çöp döküm sahalarında meydana gelen metan patlamalarına ve yangın gibi çevreyi, doğayı kirletici doğal afetlerin önüne geçiliyor. Düzenli depolama sahalarında katı atıkların hacimsel olarak sıkıştırılması ve çeşitli yöntemler ile izole edilmesi ile de çevreye kötü koku yayılımı engelleniyor. Ayrıca katı atık transferini sağlayan araçlardaki çöp ve depo sahasındaki drenaj sistemi ile toplanan çöp suları tesiste depolanarak, arıtma alanlarında bertaraf ediliyor böylelikle yeraltı sularının çöp suyu ile kirlenmesi önlenmiş oluyor.