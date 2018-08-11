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Başkan Türel’den personeline nikah

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Başkan Türel’den personeline nikah
Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda hem muhabir hem de Büyükşehir Belediyesi'nin protokol sunucusu olarak görev yapan Tevfik Altın, bir süredir nişanlı olduğu Zeynep Tola ile nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını Başkan Menderes Türel kıydı ve mutluluklar diledi. Keyifli bir ortamda gerçekleşen nikâh akdinin ardından Başkan Türel, evlilik cüzdanını gelin Zeynep Tola'ya teslim etti ve çifte mutluluklar diledi. Başkan Türel genç çiftle fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Mesai arkadaşları da Tevfik-Zeynep çiftini yalnız bırakmadı.
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Başkan Türel’den personeline nikah
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