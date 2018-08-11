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Blues ve caz dolu geceler

ve Selen Değerli’nin ortaklığında açılan Tha Blackshot eğlenceli geceler sunmaya hazır

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Blues ve caz dolu geceler
Serpil Kudun ve Selen Derli ortaklığıyla kurulan geçtiğimiz günlerde eğlenceye kapılarını açtı. İşletmenin açılış gecesinde başarılı sanatçı Beste Togay, misafirlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

GRUPLAR SAHNE ALACAK
Antalya'da yeni bir eğlence anlayışı ortaya koymak adına The Blackshot'u hizmete açtıklarını belirten işletme ortaklarından , siyahın asilliğine inandığı için mekanın dekorasyonunda bolca siyah rengini tercih ettiklerini belirtti. Pazartesi günleri haricinde her gün programında canlı müziğe yer verecek olan mekanda ayda 1 kez 'dan gelecek olan blues ve caz grupları sahne alacak.
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