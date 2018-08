Blues ve caz dolu geceler

BUGÜN NELER OLDU

SerpilKudun ve Selen Derli ortaklığıyla kurulan The Blackshot geçtiğimiz günlerde eğlenceye kapılarını açtı. İşletmenin açılış gecesinde başarılı sanatçı Beste Togay, misafirlere müzik dolu bir akşam yaşattı. Antalya 'da yeni bir eğlence anlayışı ortaya koymak adına The Blackshot'u hizmete açtıklarını belirten işletme ortaklarından Serpil Kudun , siyahın asilliğine inandığı için mekanın dekorasyonunda bolca siyah rengini tercih ettiklerini belirtti. Pazartesi günleri haricinde her gün programında canlı müziğe yer verecek olan mekanda ayda 1 kez İstanbul 'dan gelecek olan blues ve caz grupları sahne alacak.