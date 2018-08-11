Davalık bayrak sevgisi

Antalya
'nın Döşemealtı ilçesindeki Halil Akyüz Anadolu Lisesi'nde, 2016 yılı Aralık ayında öğretmenleri karşı karşıya getiren teröre tepki etkinliği sırasında yaşananlar mahkemeye taşındı. İstanbul ve Kayseri
'deki terör saldırılarına tepki amaçlı eylemde, öğrencilerin dev bir Türk bayrağı figürü oluşturması öğretmenleri karşı karşı karşıya getirdi. BAYRAK DÜŞMANLIĞI
Etkinliği düzenleyen matematik öğretmeni Nurhak Beyaz, etkinliğe tepki gösteren bazı öğretmenlerin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Beyaz, şikayetini okul yönetimine ve ardından da Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) göndermişti. Beyaz şikayet dilekçesinde, "Okuldaki karşıt görüşlü öğretmenler buranın bir polis okulu olmadığını söyleyerek etkinliğe tepki gösterdi. Öğretmen ve öğrenciler içinde bağırıp çağırdılar. Onlara, 'Sizin Türk bayrağıyla ne sorununuz var' dediğimde, daha çok bağırarak bana engel olmaya çalıştılar. Bayrak, millet ve devlet düşmanlığı yapan bu öğretmenler için gereğinin yapılmasını arz ederim" ibarelerine yer vermişti. Beyaz'ın şikayet dilekçesindeki ifadeleri ile hedef alınan öğretmenler bu kez bunu yargıya taşıdı. Aynı okulda çalışan üç öğretmen, kendilerine dilekçede hakaret edildiği iddiasıyla Antalya
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, öğretmen Nurhak Beyaz hakkında, 'hakaret suçunu işlediği ve hakkında kamu davasının açılmasına yeter suç şüphesinin bulunduğunu' gerekçe gösterdi. Bunun üzerine öğretmen Nurhak Beyaz hakkında Antalya 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Beyaz, bu süreçte Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne atandı. ?SABAH AKDENİZ MANŞETE TAŞIMIŞTI
SABAH Akdeniz, 22 Aralık 2016 tarihinde yaşanan tartışmayı gündeme taşımıştı. Halil Akyüz Anadolu Lisesi öğretmeni Nurhak Beyaz, aldığı tepkilerden yılmayarak 20 Ocak 2018'de başlayan Afrin Barış Harekatı sürecinde de harekata destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla yine okul bahçesinde öğrencilerle dev harflerle Afrin yazmıştı. Bu etkinliğe de okuldaki aynı grup öğretmenin tepki gösterdiği iddia edilmişti.