En tatlı nişan Gaziantepli Yağmur ile Alanyalı Mehmet’in Fethiye’deki nişan töreninde bir ilke imza atıldı. Çift, pasta yerine tepsilerle kat kat dizilmiş baklava kesip konuklara ikram etti





MİLLİ DEĞERLER

Mehmet Palamutçu'nun babası Alanya Belediyesi eski meclis üyesi işadamı Cemal Palamutçu da bir geleneği yaşattıklarını söyledi. Palamutçu "Şimdiye kadar herkes Fransız kültürünü destekleyen hareketler içerisindeydi ama bizim milli yiyeceğimiz olan baklavayı bu nişan dolayısıyla daha iyi tanıtma şansı bulduk. Umarız ki yüce Türk devletimiz kendi değerlerine sahip çıkmak suretiyle baklava gibi birçok değerlerimizi bütün dünyaya tanıtma fırsatını yakalarlar" diye konuştu.



YÜZÜKLER MÜDÜRDEN

Fethiye Kalepark'ta yapılan nişan törenine çiftin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Muğla 'nın Fethiye ilçesinde baklavacılık yapan Gaziantepli Hasan Ulu 'nun kızı Yağmur ile Alanya'dan Mehmet Palamutçu 'nun nişanında pasta yerine kat kat hazırlanan baklava kesildi. Yağmur'un baklavacı olan babası Hasan Ulu, Fethiye'de bir ilki yaşattıklarını söyledi. Ulu "Daha önce hiç olmadı diye biliyorum. Pastanın yanında 7 katlı Gaziantep baklavası çıkardık. Hem gelen misafirlerimize güzel bir ikramımız olacak" dedi.Mehmet Palamutçu'nun babası Alanya Belediyesi eski meclis üyesi işadamı Cemal Palamutçu da bir geleneği yaşattıklarını söyledi. Palamutçu "Şimdiye kadar herkes Fransız kültürünü destekleyen hareketler içerisindeydi ama bizim milli yiyeceğimiz olan baklavayı bu nişan dolayısıyla daha iyi tanıtma şansı bulduk. Umarız ki yüce Türk devletimiz kendi değerlerine sahip çıkmak suretiyle baklava gibi birçok değerlerimizi bütün dünyaya tanıtma fırsatını yakalarlar" diye konuştu.Fethiye Kalepark'ta yapılan nişan törenine çiftin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de katıldı. Demir, çiftin nişan yüzüklerini takarken mutluluklar diledi. Üniversite öğrencisi olan Yağmur ve Mehmet'in nişanında eğlence gece boyunca devam ederken, arkadaşları da pisti hiç boş bırakmadı.