Gündüz hırsızı yakalandı

Antalya
'da
gündüz vakti kapılarını kırıp girdiği evlerden hırsızlık yapan zanlı yakandı. Muratpaşa ve Kepez
ilçelerinde 10 ayrı evden gündüz vakti hırsızlık olayının yaşanması üzerine geniş çaplı inceleme başlatan polis, yaklaşık 20 gün izini sürdükleri şüpheliyi Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheli D.O.'nun 43 yaşında olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. ÇOK RAHAT
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık esnasındaki rahat görüntüleri hayrete düşürdü. Zemin kattaki bir daireye balkondan atlayıp giren şüphelinin panjuru kaldırıp içeri girdiği, çaldığı televizyonu sırtına alarak uzaklaştığı görülüyor.