Küresel ısınma Elmalı’yı vurdu

Antalya
Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, Elmalı
'da taşkınlara neden olan yağışların küresel ısınmadan kaynaklandığını söyledi. Antalya
'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2-3 derece yüksek seyrettiğini belirten Öztürk, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen geçen yıl kadar şiddetli sıcaklıklar yaşanmadı. Geçen sene Antalya'da 45.4 derece ile 1929'dan beri en yüksek sıcaklığı yaşanmıştı" dedi. Küresel ısınmanın yağış rejimlerinde değişimleri meydana getirdiğini belirten ve Elmalı ilçesindeki yağışın taşkınlara neden olduğunu ifade eden Öztürk, "1 saatte 30 ile 35 kg yağış gerçekleştiği için Elmalı'da maddi zarara sebebiyet veren yıkımlar yaşandı" dedi. 1 hafta boyunca yağış beklemediklerini söyleyen Öztürk, nem oranının yüzde 20 ile 50 arasında düşük seviyede seyredileceğini ifade etti.